-La mejora abre oportunidades para el comercio y los negocios familiares: CONCANACO SERVYTUR

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) consideró que los resultados del segundo trimestre de 2026 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicados por el INEGI, representan una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana y consolidar un entorno más favorable para el desarrollo económico del país.

De acuerdo con la encuesta, durante junio de 2026 el 59.8% de la población de 18 años y más residente en 91 ciudades consideró inseguro vivir en su localidad, cifra inferior al 61.5% registrado en marzo de este año y al 63.2% observado en junio de 2025. Este porcentaje es el más bajo registrado desde diciembre de 2024.

Para la Confederación, cada avance en materia de seguridad contribuye a fortalecer la confianza de consumidores, visitantes, emprendedores e inversionistas. Cuando las personas perciben mayor seguridad, existe un entorno más propicio para visitar comercios, consumir en restaurantes, utilizar servicios, viajar, participar en actividades culturales y turísticas y ampliar la actividad económica de las ciudades.

Sin embargo, la Confederación advirtió que la tendencia positiva debe consolidarse: la propia ENSU confirma que la extorsión y el fraude continúan entre los delitos que más impactan a hogares y negocios. CONCANACO SERVYTUR ha impulsado una estrategia permanente frente a este reto: a través de su Comisión de Riesgos Empresariales elaboró el Diagnóstico Nacional de Seguridad 2025, con participación de cámaras de comercio de municipios prioritarios, para identificar los principales riesgos que enfrentan los negocios familiares y construir mecanismos de colaboración con los tres órdenes de gobierno.

A partir de ese trabajo, la Confederación ha fortalecido acciones de prevención y capacitación en sus 258 Cámaras, promoviendo protocolos prácticos contra la extorsión y el fraude, así como la difusión del 089 como canal de denuncia anónima, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y articulada desde la SSPC, dirigida por Omar García Harfuch.

CONCANACO SERVYTUR reiteró que consolidar la tendencia positiva de la ENSU permitirá fortalecer el comercio, los servicios y el turismo, incentivar la inversión y generar mejores condiciones para el crecimiento de los negocios familiares que sostienen la economía de las comunidades de México.