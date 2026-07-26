Este domingo, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), concluyó los trabajos de desviación del colector de drenaje Talamás Camandari, con la realización de la última conexión de tubería que conduce las descargas sanitarias de las maquiladoras ubicadas en la zona.

Los trabajos iniciaron a las 5:00 de la mañana, con cuadrillas operativas y maquinaria especializada.

El Ingeniero Carlos Bautista, coordinador del Distrito 4 de Alcantarillado, informó que, los trabajos se realizaron sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari, donde se instaló el último tramo de 12 metros de tubería de PVC de 8 pulgadas en el colector existente, con lo que concluye la desviación del sistema de drenaje.

“Estamos haciendo los trabajos de conexión de la tubería nueva y una descarga hacia un pozo para finalizar los trabajos complementarios para el nuevo puente que se va a construir. Esta es nuestra última intervención a menos que aparezca algo extraordinario, en caso de que no, la estafeta pasa al departamento de bacheo”, expresó.

Explicó que, durante 18 días de trabajo, se instalaron 700 metros de tubería nueva sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari, además de cuatro conexiones de descargas sanitarias de las maquiladoras del sector.

Estas acciones se suman a los 400 metros lineales de tubería de PVC colocados previamente sobre la calle Yepómera.

Asimismo, detalló que, en los trabajos participaron dos cuadrillas operativas del distrito 4, una retroexcavadora, la unidad tipo “Oruga”, dos dompes y un camión para el retiro de escombro.

Finalmente, agradeció la comprensión y paciencia de la ciudadanía durante el desarrollo de los trabajos. Además, añadió que, mientras el departamento de bacheo realiza las labores de reposición del pavimento, permanecerá habilitado el carril de extrema derecha para mantener el flujo vehicular y garantizar el acceso a las maquiladoras sin ningún inconveniente.

Con estas labores por parte del Departamento de Alcantarillado se da por finalizada la obra complementaria referente a la desviación del colector de drenaje, a fin de que se pueda iniciar con la construcción del puente paso Torres-Talamás Camandari, a cargo de Gobierno del Estado.