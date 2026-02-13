Alumnos de la UTPN concluyen capacitación en Taiwán

Dos alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) concluyeron un programa de formación tecnológica en Taiwán, donde participaron en un entrenamiento de 20 semanas en áreas como semiconductores, automatización y autos eléctricos.

María de los Ángeles Hernández y Joctán Abimael Roldán Cabrera, estudiantes de Ingeniería en Mecatrónica, recibieron constancias por su participación en el programa “Desarrollo de Talentos Chihuahuenses en Taiwán”. Ambos formaron parte de los 22 jóvenes seleccionados en el estado para integrarse a esta iniciativa.

La convocatoria fue impulsada por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua (SIDE), a través del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (INADET). En total, 206 aspirantes participaron en el proceso de selección, que incluyó entrevistas y evaluaciones de conocimientos e idioma inglés.

La capacitación se desarrolló de septiembre de 2025 a febrero de este año en el Instituto de Investigación Tecnológica Industrial (ITRI) y en el Centro de Entrenamiento de Taiwán, instituciones dedicadas a la investigación y desarrollo tecnológico.

La ceremonia de bienvenida y entrega de constancias se realizó en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, en la ciudad de Chihuahua, con la presencia de autoridades estatales, representantes del sector empresarial, docentes y familiares.

El rector de la UTPN, Francisco Llera, reconoció la participación de los estudiantes y los exhortó a continuar su formación profesional y académica.