viernes, febrero 13, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Alumnos de la UTPN concluyen capacitación en Taiwán
Ciudad JuárezPortada

Alumnos de la UTPN concluyen capacitación en Taiwán

by Eduardo Huízar
written by Eduardo Huízar 0 comments

Dos alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) concluyeron un programa de formación tecnológica en Taiwán, donde participaron en un entrenamiento de 20 semanas en áreas como semiconductores, automatización y autos eléctricos.

@juareznoticias.com

Orgullo para Juárez: alumnos de la UTPN aprenden producción de microprocesadores en Taiwán

♬ sonido original – juareznoticias

María de los Ángeles Hernández y Joctán Abimael Roldán Cabrera, estudiantes de Ingeniería en Mecatrónica, recibieron constancias por su participación en el programa “Desarrollo de Talentos Chihuahuenses en Taiwán”. Ambos formaron parte de los 22 jóvenes seleccionados en el estado para integrarse a esta iniciativa.

La convocatoria fue impulsada por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua (SIDE), a través del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (INADET). En total, 206 aspirantes participaron en el proceso de selección, que incluyó entrevistas y evaluaciones de conocimientos e idioma inglés.

La capacitación se desarrolló de septiembre de 2025 a febrero de este año en el Instituto de Investigación Tecnológica Industrial (ITRI) y en el Centro de Entrenamiento de Taiwán, instituciones dedicadas a la investigación y desarrollo tecnológico.

banner

La ceremonia de bienvenida y entrega de constancias se realizó en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, en la ciudad de Chihuahua, con la presencia de autoridades estatales, representantes del sector empresarial, docentes y familiares.

El rector de la UTPN, Francisco Llera, reconoció la participación de los estudiantes y los exhortó a continuar su formación profesional y académica.

You Might Also Like

You may also like

UTCJ inicia entrega de fichas para admisión; registra 9 mil 332 alumnos

Ofrecen sillas de ruedas, lentes y auxiliares auditivos sin costo

De escuela agrícola a restaurante: el legado de la ESAHE en el...

CONALEP Chihuahua y el Tecnológico de Ciudad Juárez fortalecen la educación media...

Atiende Protección Civil 47 servicios de emergencia en las últimas 24 horas

Asegura SSPE a sujeto con droga y armamento en Ojinaga