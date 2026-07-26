La etapa 21 del Tour de Francia fue de extrema felicidad para el mexicano Isaac del Toro, que durante el sábado aseguró meterse al podio del evento, por lo que solo tenía que cumplir.

Con esto, Del Toro se convierte en el primer mexicano en subirse al podio dentro del Tour, recordando que también ganó la segunda etapa y su equipo lo ayudó para conseguir un resultado histórico.

El ganador del Tour de Francia fue su compañero de equipo en UAE, Tadej Pogacar, quien sigue demostrando ser el mejor ciclista en la actualidad, además de compartir con “Torito” en las últimas etapas para que pudiera subirse al podio.

Isaac del Toro estuvo en la última etapa con el Millot Blanco, al ser el mejor joven de la competencia, luciendo también una bicicleta en color blanca.

El neerlandés Mathieu van der Poel logró un agónico triunfo en la última etapa del Tour de Francia, en los Campos Elíseos de París, donde el esloveno Tadej Pogacar se coronó por quinta vez como ganador de la carrera.

El ciclista del Alpecin se escapó junto a Pogacar en la última subida a Montmartre y mantuvo el esfuerzo hasta el último metro, donde no pudo ser cazado por apenas centímetros por el pelotón liderado por el belga Jasper Philipsen y el danés Mads Pedersen.

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