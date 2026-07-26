Ciudad Juárez, Chih.– La diputada de morena María Antonieta Pérez Reyes calificó como misóginas, violentas y desagradables las expresiones emitidas por un ciudadano y difundidas en las redes sociales de la diputada federal panista Manque Granados, quien buscaba recopilar opiniones sobre el gobierno federal.

“Vaya, vaya, diputada Manque Granados. Yo siempre pensé que usted tenía más contenido político, intelectual y humano, pero me equivoqué. Usted se ha declarado públicamente como una mujer que promueve, celebra y difunde la violencia verbal en contra de otra mujer”, expresó Pérez Reyes.

La legisladora sostuvo que esas expresiones “no hablan mal de la presidenta; el hecho de que usted las difunda habla mal de usted”.

Añadió que, por obtener unos “likes” en redes sociales, Manque Granados ha optado por formar parte del problema, en lugar de combatir y solidarizarse con las mujeres que enfrentan violencia por participar en la vida política de México.

Finalmente, la diputada de morena María Antonieta Pérez Reyes rechazó lo que calificó como un intento de María Angélica Granados por polarizar la opinión pública.

Señaló que la legisladora federal tuvo la oportunidad de elevar el nivel del debate político y del discurso de las panistas en Chihuahua; sin embargo, consideró que ese reto “le quedó muy grande”.