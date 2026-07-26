domingo, julio 26, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Manque Granados promueve la violencia verbal contra la presidenta: diputada María Antonieta Pérez
Portada

Manque Granados promueve la violencia verbal contra la presidenta: diputada María Antonieta Pérez

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

Ciudad Juárez, Chih.– La diputada de morena María Antonieta Pérez Reyes calificó como misóginas, violentas y desagradables las expresiones emitidas por un ciudadano y difundidas en las redes sociales de la diputada federal panista Manque Granados, quien buscaba recopilar opiniones sobre el gobierno federal.

“Vaya, vaya, diputada Manque Granados. Yo siempre pensé que usted tenía más contenido político, intelectual y humano, pero me equivoqué. Usted se ha declarado públicamente como una mujer que promueve, celebra y difunde la violencia verbal en contra de otra mujer”, expresó Pérez Reyes.

La legisladora sostuvo que esas expresiones “no hablan mal de la presidenta; el hecho de que usted las difunda habla mal de usted”.

Añadió que, por obtener unos “likes” en redes sociales, Manque Granados ha optado por formar parte del problema, en lugar de combatir y solidarizarse con las mujeres que enfrentan violencia por participar en la vida política de México.

banner

Finalmente, la diputada de morena María Antonieta Pérez Reyes rechazó lo que calificó como un intento de María Angélica Granados por polarizar la opinión pública.

Señaló que la legisladora federal tuvo la oportunidad de elevar el nivel del debate político y del discurso de las panistas en Chihuahua; sin embargo, consideró que ese reto “le quedó muy grande”.

You Might Also Like

You may also like

Se convierte Isaac del Toro en el primer mexicano en subir al...

Cae percepción de inseguridad a 59.8% en junio 2026, su nivel más...

Detiene SSPE a presunto responsable de homicidio en Juárez; señala Gilberto Loya...

Finaliza JMAS con trabajos de desviación del colector de drenaje Talamás Camandari

Muere joven al ser impactado por auto que omiió semáforo en rojo

Las rectorías de la universidades autónomas deben dejar de ser espacios exclusivos...