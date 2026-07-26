Durante la tarde del pasado sábado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) detuvo en Ciudad Juárez a Germán Isaac P. A., por delitos contra la salud y su probable participación en un homicidio doloso, luego de que fuera avistado por la Plataforma Centinela el pasado 12 de julio ingresando a un domicilio en compañía de otra persona y saliendo solo del mismo, inmueble donde posteriormente fue localizada una persona sin vida.

Los hechos ocurrieron cuando policías estatales, en coordinación con personal de Análisis Táctico, localizaron a través de la Plataforma Centinela al sujeto, lo que permitió acudir de inmediato para su revisión en la colonia México 68.

En el lugar, los elementos le informaron que había sido captado ingresando a una vivienda en abandono en la colonia Partido Romero, en compañía de la víctima, por lo que el hombre adoptó una actitud agresiva contra los agentes, sin embargo fue arrestado.

Durante la inspección, se localizaron entre sus pertenencias 5 envoltorios plásticos que en su interior contenían presunta marihuana.

Lo anterior dio como resultado el arresto formal del hombre, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Estas acciones reflejan la efectividad de la estrategia de seguridad encabezada por Gilberto Loya Chávez para localizar y retirar de las calles a los generadores de violencia. El titular de la SSPE señaló la importancia de la Plataforma Centinela para ubicar a presuntos responsables de delitos de alto impacto, al aseverar que gracias a esta herramienta tecnológica se logró la detención.