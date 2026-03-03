A partir de este día, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) incorporó a 13 nuevos psicólogos que brindarán atención y acompañamiento emocional a alumnos y alumnas que integran la matrícula estatal.

La integración de estos profesionales forma parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer el bienestar estudiantil y atender de manera oportuna situaciones relacionadas con la salud mental, la orientación educativa y el desarrollo socioemocional.

Cada uno de los planteles de Delicias, Parral, Cuauhtémoc, CAST y Chihuahua I contará con un psicólogo o psicologa asignado de forma permanente. En el caso de Chihuahua II, se integraron dos especialistas, uno por turno, a fin de garantizar atención continua. La misma distribución se implementó en los planteles de Juárez I, Juárez II y Juárez III, donde también se asignaron dos psicólogos, uno para cada turno.

El director general estatal, Omar Bazán Flores, subrayó que esta decisión representa un paso histórico para el subsistema en la entidad. “Hoy damos un avance firme en la consolidación de un modelo educativo más humano y cercano. Nuestros estudiantes no solo recibirán formación técnica de calidad, sino también acompañamiento profesional permanente que les permita enfrentar con herramientas sólidas los desafíos personales, familiares y sociales que impactan en su trayectoria académica”, expresó.

Cabe destacar que, desde sus orígenes, el subsistema no había contado con la figura profesional del psicólogo asignado de manera directa en los planteles; anteriormente, las situaciones detectadas se canalizaban a instancias externas. A partir de este semestre, se inicia con personal especializado que atenderá de forma oportuna y directa las problemáticas propias de la etapa adolescente, generando un impacto positivo tanto en el alumnado como en sus familias.

De manera complementaria, continuará de forma permanente el taller “Escuela para madres, padres y personas cuidadoras”, que se imparte los días sábado, fortaleciendo la participación familiar y consolidando una red de apoyo integral en beneficio de la comunidad estudiantil.

Con estas acciones, Conalep Chihuahua reafirma su compromiso con la formación integral de las y los jóvenes, priorizando su bienestar emocional como base para el éxito académico y el desarrollo profesional.