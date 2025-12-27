Alejandro Domínguez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal, calificó como lamentable que, ante la ola de violencia que se registra en diversas regiones del país, el gobierno de Canadá haya emitido una alerta de viaje para no visitar varias ciudades de México, entre ellas algunas del estado de Chihuahua, debido a los altos niveles de inseguridad.

Advirtió que este tipo de alertas impacta de manera considerable en la atracción de inversiones, la derrama económica, el turismo y la imagen de la entidad, generando efectos negativos en el desarrollo regional.

Ante este escenario, Álex Domínguez exigió al gobierno federal redoblar esfuerzos en materia de seguridad pública y combatir de manera frontal al crimen organizado, con una estrategia clara y resultados visibles.

Asimismo, subrayó la necesidad de una coordinación efectiva entre la Federación y las corporaciones estatales y municipales, a fin de implementar acciones conjuntas que permitan recuperar la tranquilidad y garantizar la paz de las familias.

Subrayó que esta situación se presenta en pleno periodo vacacional decembrino, cuando México y Chihuahua registran una importante afluencia turística, por lo que advirtió que dicha alerta ahuyentará a los visitantes.