La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Estado Mayor y de la Dirección General de Investigación Especializada en Delitos Prioritarios, aseguró a dos hombres y una mujer, así como un vehículo y droga, por su probable participación en el delito de homicidio y por delitos contra la salud, en hechos registrados en Ciudad Juárez.

La acción se llevó a cabo el 25 de diciembre, como resultado de labores de investigación relacionadas con el homicidio ocurrido el día 24 de diciembre de 2025, en el estacionamiento de un establecimiento comercial ubicado en la colonia Oasis Revolución.

Como parte de las indagatorias, se realizó el análisis de videograbaciones de cámaras particulares, lo que permitió identificar el vehículo presuntamente utilizado por el probable responsable, un Chevrolet Malibu color gris. Mediante el uso de la Plataforma Centinela se dio seguimiento al vehículo, el cual fue ubicado en el cruce de las calles Navarra y Grecia, de la colonia San Antonio.

Al realizar una inspección preventiva, los elementos localizaron en la consola central del vehículo 10 envoltorios de plástico transparente que contenían un polvo blanco con características propias de la cocaína. Ante este hallazgo, se procedió al aseguramiento del vehículo, la droga y a la detención de dos personas del sexo masculino y una del sexo femenino, por delitos contra la salud y por su probable participación en el homicidio.

Cabe señalar que, al momento de la intervención, los hoy detenidos se encontraban acompañados por una menor de 11 años de edad, quien fue resguardada y canalizada a trabajo social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, conforme a los protocolos establecidos.