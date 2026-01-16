jueves, enero 15, 2026
Chihuahua

Continúa Arturo Medica con entrega de apoyos en la Sierra por bajas temperaturas

Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI, desplegó un importante operativo para la entrega de apoyos emergentes en municipios de la sierra, ante las bajas temperaturas que han tenido un impacto especial en esta región.

El priista inició el operativo desde la fuerte nevada registrada en la sierra y anunció que continuará con estas acciones para alcanzar al mayor número de familias posible, ya que resulta necesario fortalecerlas con ropa, cobijas y alimentos que les ayuden a enfrentar las inclemencias del clima.

Medina, quien representa al Distrito 22, que abarca gran parte de la Sierra Tarahumara, ha mantenido una presencia permanente en los municipios de la región y opera un programa continuo de apoyo para cubrir necesidades esenciales, además de realizar diversas gestiones en materia de salud, caminos, educación y fortalecimiento de la cultura.

El legislador agradeció el respaldo del Gobierno del Estado, que a través del DIF Estatal y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas permite el flujo constante de insumos para atender a la población serrana, específicamente mediante la estrategia Juntos por la Sierra Tarahumara.

Finalmente, Medina anunció que continuará con sus giras por los municipios del distrito, a fin de brindar atención cercana y oportuna a los habitantes de cada una de las localidades que representa.

