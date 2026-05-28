Caos vehicular y autos descompuestos por filas de tráileres en la Juan Pablo II

Las largas filas de tráileres que se registraron en el cruce internacional Zaragoza-Ysleta provocaron un severo congestionamiento vehicular sobre la avenida Juan Pablo II y el bordo del río Bravo, donde automovilistas quedaron atrapados durante horas avanzando prácticamente “a vuelta de rueda”.

El tráfico se extendió por aproximadamente cinco a seis kilómetros, desde las inmediaciones del puente internacional de carga hasta casi un kilómetro después del área de la vía Real Torres, afectando a cientos de conductores que transitaban por la zona suroriente de Ciudad Juárez.

Debido a la saturación vial ocasionada por las filas de transporte pesado que esperaban cruzar hacia El Paso, Texas, el flujo vehicular avanzaba lentamente y en varios momentos permaneció prácticamente detenido, generando desesperación entre automovilistas y trabajadores que circulaban por el sector.

Durante el congestionamiento, al menos dos o tres vehículos particulares sufrieron averías mecánicas y quedaron varados sobre la Juan Pablo II, situación que empeoró aún más el tráfico debido a que en ese tramo no existen espacios amplios, acotamientos adecuados ni áreas donde los conductores puedan mover sus unidades sin obstruir la circulación.

Los automóviles descompuestos permanecieron parcialmente sobre los carriles, obligando a otros conductores a reducir aún más la velocidad y maniobrar para poder continuar su camino. En un video captado en el lugar se observa cómo los vehículos avanzaban lentamente mientras las unidades averiadas complicaban todavía más la circulación.

Conductores señalaron que este tipo de congestionamientos no se había observado con tal magnitud desde hace tiempo en la zona del puente Zaragoza-Ysleta, uno de los principales cruces comerciales entre Ciudad Juárez y El Paso utilizado diariamente por cientos de camiones de carga internacional.