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Conalep Chihuahua y Sección 52 del Sindicato de Salud se alían con firma de convenio en beneficio de carreras de la salud

by Salvador Miranda
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El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua, (Conalep) Chihuahua y la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud firmaron un convenio de coordinación y colaboración con el objetivo de fortalecer la formación académica, la capacitación y el desarrollo profesional de trabajadores del sector salud y sus familias.

El acuerdo fue suscrito por Omar Bazán Flores, director general estatal de Conalep Chihuahua, y Pablo Serna Molina, secretario general de la Sección 52, quienes coincidieron en la importancia de generar oportunidades educativas que permitan elevar la preparación técnica y profesional en áreas vinculadas al sector salud.

Durante su mensaje, Omar Bazán destacó que este convenio permitirá ampliar el acceso a programas académicos, certificaciones y esquemas de educación dual para trabajadores y familiares directos de los agremiados.

“En Conalep Chihuahua seguimos construyendo alianzas que acercan más oportunidades de formación y capacitación a las y los trabajadores del estado. Este convenio representa una herramienta importante para fortalecer el desarrollo profesional del personal del sector salud y sus familias”, expresó.

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Por su parte, Pablo Serna Molina señaló que este acuerdo representa un beneficio directo para las y los agremiados de la Sección 52, al brindar facilidades y descuentos en programas educativos y procesos de certificación.

“Estamos convencidos de que la educación y la capacitación continua son fundamentales para mejorar el desempeño laboral y el crecimiento personal de nuestros compañeros trabajadores y sus familias”, comentó.

Como parte del convenio, Conalep Chihuahua otorgará descuentos en inscripciones y certificaciones, además de poner a disposición programas de capacitación, evaluación de competencias, certificaciones de Microsoft, estándares CONOCER, habilidades lingüísticas en inglés y esquemas de educación dual.

La firma del convenio se llevó a cabo en la sala de juntas del sindicato y contó con la presencia de personal administrativo y directivo de los planteles de Chihuahua, así como estudiantes de la carrera de Optometría, quienes atestiguaron este importante acuerdo de colaboración.

En el acto protocolario también participaron Horacio Nájera Regalado, director de Vinculación de Conalep Chihuahua; María del Carmen Fierro, titular de Capacitación de la Sección 52; y Julieta Graciela Mireles Centeno, como testigo del convenio.

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