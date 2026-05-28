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Regresan largas filas de tráileres al puente Zaragoza-Ysleta

by Eduardo Huízar
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Las largas filas de tráileres volvieron a registrarse este miércoles en el cruce internacional de carga del puente Zaragoza-Ysleta, donde conductores de transporte pesado enfrentaron congestionamientos de aproximadamente tres kilómetros para ingresar hacia Estados Unidos.

De acuerdo con operadores de carga y personas que transitaban por la zona, desde temprana hora comenzaron a formarse extensas filas de unidades de transporte internacional sobre las vialidades cercanas al puente ubicado en el área de Waterfill, en el suroriente de Ciudad Juárez.

Conductores señalaron que ya tenía tiempo que no se observaba un nivel de saturación similar en este cruce comercial entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, considerado uno de los principales puntos de exportación de mercancías en la frontera norte.

En un video captado en el lugar se observa una larga fila de tráileres avanzando lentamente rumbo al puente internacional, mientras operadores esperaban durante varias horas para poder llegar a las casetas de revisión y cruce hacia territorio estadounidense.

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Aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre las causas exactas del retraso, operadores atribuyeron el congestionamiento al incremento en las revisiones y al alto flujo de unidades de carga internacional que utilizan diariamente este puerto fronterizo. El puente Zaragoza-Ysleta es uno de los principales cruces comerciales para la industria maquiladora y el transporte de mercancías entre México y Estados Unidos.

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