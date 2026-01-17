Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron a las personas identificadas como Miguel Ángel L. L., de 43 años de edad y Yuridia R. R., de 41 años de edad, por delitos contra la salud, en Puerto Palomas de Villa, municipio de Ascensión.

La detención de ambas personas en flagrancia, fue en la calle Sabinal y Galeana, de la colonia Centro, en donde tras una revisión realizada por policías investigadores en la que les encontraron 8 gramos de la droga conocida como cristal.

Los detenidos, junto con la droga asegurada, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación jurídica.