En el marco de las actividades por el 8 de marzo, estudiantes del Centro Municipal de las Artes (CMA) del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez realizaron un mural colectivo en la entrada del lienzo charro como parte del evento Iron Woman Challenge, organizado por la comunidad Chiricahua.

La obra fue concebida como un ejercicio de creación artística vinculado con la comunidad, en el que alumnas y alumnos participaron en todo el proceso creativo para plasmar, a través de imágenes y símbolos, la relación entre las personas, los animales y la naturaleza. El mural retoma la labor que la comunidad Chiricahua impulsa en favor de la rehabilitación y rescate de caballos y otros animales destinados al sacrificio, reflejando una visión de respeto y cuidado hacia toda forma de vida.

En su realización participaron las y los estudiantes Andrea Valenzuela Flores, Dulce Nidya Nayely López Reyes, Cam Luévano Ruíz, Maximiliano Pérez Soto y Adriana A. Grajeda Hernández, quienes, desde sus propios lenguajes visuales, contribuyeron a dar forma a una obra colectiva que hoy recibe a quienes asisten al rodeo.

La encargada de despacho de la Dirección General del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, Ogla Liset Olivas, destacó que este tipo de intervenciones permiten que el arte salga de las aulas y se inserte en la vida comunitaria, generando espacios de diálogo y encuentro a través de los procesos creativos. Señaló además que iniciativas como esta fortalecen los vínculos con las comunidades y permiten visibilizar causas sociales y culturales desde el arte.

El proyecto contó con el acompañamiento de docentes del CMA, entre ellos la maestra Ana Landa, quienes impulsaron el proceso creativo del alumnado. El resultado es un mural que hoy da la bienvenida al público en el lienzo charro y que simboliza la fuerza, la conexión con los animales y el lugar que cada ser vivo ocupa en el mundo.