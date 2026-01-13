Por www.HBMNoticias.com

La dirigencia estatal de Morena, encabezada por Brighite Granados, anunció que someterá a revisión ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la actuación de las diputadas locales Edith Palma Ontiveros y Rosana (Roxana) Díaz Reyes, luego de que ambas abandonaran el pleno durante la votación que permitió aprobar nuevo endeudamiento para el Gobierno del Estado.

De acuerdo con el posicionamiento difundido por el Comité Ejecutivo Estatal, la ausencia de las legisladoras —quienes sí estuvieron presentes en el resto de la sesión— permitió que el bloque PAN-PRI y MC alcanzara la mayoría calificada necesaria para autorizar la reestructuración financiera y la contratación de deuda a largo plazo.

Granados calificó el hecho como un acto de “simulación” y contrario a los principios del movimiento, al señalar que Morena votó en contra del Paquete Económico 2026 por considerar que incrementa impuestos y compromete las finanzas públicas del estado. La dirigencia estatal sostuvo que la conducta de las diputadas “permitió seguir malgastando los recursos estatales” y contravino el compromiso partidista con la austeridad y la honestidad.

La dirigencia informó que el caso será turnado a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, órgano encargado de evaluar posibles faltas éticas y determinar sanciones. El partido reiteró que no tolerará conductas que contradigan sus principios ni decisiones legislativas que afecten a las familias chihuahuenses.