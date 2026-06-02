Reforma electoral reúne a Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido Verde

Presentarán más iniciativas en materia electoral en próximos días.

La diputada del Partido del Trabajo, América Victoria Aguilar Gil, junto con Octavio Javier Borunda Quevedo representante parlamentario del Partivo Verde Ecologista, la representante parlamentaria del Partido del Trabajo a través de la Dirigente Estatal Tania Aguilar Gil y los diputados de Movimiento Ciudadano, Franciso Adrián Sánchez Villegas y Alma Yesenia Portillo Lerma, presentaron una iniciativa de reforma electoral ante el Congreso de Chihuahua, la cual consiste en adecuar la integración de los Cabildos de Chihuahua, cuya finalidad es garantizar una representación con mayor eficiencia, proporcionalidad y funcionalidad en los gobiernos municipales.

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los Ayuntamientos deben integrarse con una Presidencia Municipal, una Sindicatura y hasta quince Regidurías, la propuesta de la reforma consiste en ajustar la legislación estatal de dicho artículo.

Con esta reforma se ajustará la integración de aquellos municipios que actualmente exceden dicho límite constitucional.

Asimismo, la iniciativa incorpora mecanismos para fortalecer la voluntad ciudadana expresada en las urnas, permitiendo que quienes encabecen candidaturas a alcaldías puedan representar a sus electores como regidores en los Cabildos, en caso de no obtener el triunfo.

Es decir que la persona candidata a la Presidencia Municipal y su suplente puedan integrar la primera fórmula de la lista de Regidurías por el principio de representación proporcional.

Los legisladores promoventes señalaron que esta medida brinda mayor certeza jurídica al proceso electoral, fortalece la pluralidad en los Ayuntamientos y garantiza reglas claras para la integración de los órganos de gobierno municipal.

Los promoventes destacaron que el objetivo central es construir Cabildos más eficientes, funcionales y representativos, respetando los principios de legalidad, certeza y representación democrática establecidos en la Constitución.

Asimismo, anunciaron que presentarán más iniciativas en materia electoral en los siguientes días.