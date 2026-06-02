Mario Vázquez califica como “botón de pánico” la reforma por injerencia extranjera

Debido a la insistencia en la reforma de la nulidad electoral por injerencia extranjera por parte de los partidarios de Morena, el senador Mario Vázquez del PAN por Chihuahua, ha calificado tales acciones como un “botón de pánico” que el partido guinda planea utilizar en caso de que los resultados electorales no salgan como tienen planeado.

El legislador indicó que la estrategia de los morenistas es crear nuevas rutas con las cuales puedan seguir conservando el poder a pesar del descontento de los ciudadanos y su popularidad decayente.

“Están preparando una narrativa para justificar la anulación de aquellas elecciones donde el voto no les otorgue la ventaja. Buscan cualquier pretexto para retener el poder público a como dé lugar”, afirmó.

Mario Vázquez advirtió que mientras Morena impulsa esta nueva causal de nulidad electoral, omite deliberadamente la verdadera amenaza que hoy enfrenta la democracia mexicana: la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

“El problema que está latente y presente es la injerencia del crimen organizado, que financia campañas políticas y después exige espacios dentro de los gobiernos. Ahí están los casos que hoy son señalados públicamente y que no pueden ignorarse”, expresó.

El senador panista sostuvo que las acusaciones y señalamientos provenientes de Estados Unidos seguirán surgiendo en torno a presuntos vínculos entre actores políticos y grupos criminales, mencionando casos relacionados con Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, así como señalamientos sobre operaciones de huachicol fiscal y redes delictivas vinculadas a personajes ligados al oficialismo, involucrando incluso a los mismos hijos del expresidente López Obrador.

En ese contexto, consideró que la figura de la “injerencia extranjera” podría convertirse en un mecanismo de emergencia para Morena frente a una eventual derrota en las urnas.

“Esta reforma pretende convertirse en un botón de pánico. Saben que seguirán apareciendo señalamientos y evidencias sobre la relación entre el poder político y el crimen organizado, por eso buscan tener a la mano una herramienta que les permita cuestionar o anular resultados electorales adversos”, concluyó.