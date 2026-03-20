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CDMX no es New Mexico…se le fue el GPS a Christina Aguilera

by Eduardo Huízar
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Ciudad de México.— La cantante Christina Aguilera se volvió tendencia en México luego de que en redes sociales se viralizara un supuesto error en el que habría confundido la capital del país con “New Mexico”, desatando una ola de reacciones entre usuarios.

El momento, difundido principalmente en plataformas como TikTok y X, provocó críticas inmediatas, donde internautas cuestionaron el conocimiento de la artista sobre el país que visitaba o mencionaba. Comentarios como “ni ubican dónde están” y “así vienen a México” comenzaron a multiplicarse rápidamente.

Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la polémica no se limitó a la indignación. Miles de usuarios también respondieron con humor, generando memes que ironizan sobre la confusión y convirtiendo el tema en uno de los más compartidos del día.

El caso refleja cómo un detalle aparentemente menor puede escalar en cuestión de horas cuando involucra a una figura internacional y toca temas sensibles como la identidad nacional, combinando crítica, orgullo y entretenimiento en el ecosistema digital mexicano.

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