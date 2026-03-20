En medio de la creciente tensión en el Medio Oriente, el gobierno de Irán lanzó una advertencia que ha encendido las alertas internacionales: asegura que hasta ahora solo ha utilizado una parte limitada de su capacidad militar en el conflicto en curso.

La declaración se da en el contexto de los enfrentamientos con Israel y la participación indirecta de Estados Unidos, en una crisis que ya ha impactado infraestructura energética clave y ha elevado el riesgo de una guerra regional.

Autoridades iraníes señalaron que cuentan con mayores recursos militares aún no desplegados, lo que sugiere que la intensidad del conflicto podría aumentar significativamente en los próximos días si continúan los ataques en su territorio.

Analistas internacionales consideran que este mensaje no solo es una advertencia militar, sino también una estrategia de disuasión, en un escenario donde cualquier escalada adicional podría tener consecuencias globales en seguridad, energía y estabilidad económica.