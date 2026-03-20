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De la casa al baldío: reconstruyen las posibles horas clave en el caso del niño Eitan

by Eduardo Huízar
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Ciudad Juárez.– Las autoridades trabajan en la reconstrucción de las últimas horas del niño Eitan, en un intento por esclarecer cómo se desarrollaron los hechos que terminaron con su muerte y el abandono de su cuerpo en un terreno baldío.

De acuerdo con versiones preliminares, los investigadores analizan una posible secuencia que inicia en el entorno familiar del menor, donde se presume ocurrieron los hechos principales.

Posteriormente, se indaga quién o quiénes habrían estado presentes en ese momento, así como el nivel de participación de cada uno de los adultos detenidos.

Otra de las piezas clave es el traslado del cuerpo. Según versiones no oficiales, se habría requerido la intervención de más de una persona, lo que refuerza la hipótesis de una acción coordinada.

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Asimismo, se revisan cámaras de seguridad, trayectos y tiempos para establecer con precisión cómo y cuándo ocurrió el abandono del cuerpo.

La Fiscalía ha señalado que en los próximos días podrían darse a conocer avances importantes, conforme se consolide la evidencia.

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