CDMX y Edomex realizarán primer simulacro el 18 de febrero

Las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México confirmaron la realización del primer simulacro sísmico del año, programado para el próximo miércoles 18 de febrero a las 11:00 de la mañana. El ejercicio forma parte de las estrategias de prevención y protección civil para fortalecer la preparación de la población ante posibles sismos.

Durante el simulacro se activará la alerta sísmica en la Zona Metropolitana del Valle de México, incluyendo ambas entidades, con el objetivo de evaluar la coordinación entre instituciones, tiempos de respuesta y protocolos de evacuación en un escenario que simulará un movimiento telúrico de magnitud 7.2 con epicentro a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Las autoridades de Protección Civil hacen un llamado a la población para que participen de manera activa, tanto en hogares como en centros de trabajo y escuelas, y así practicar las medidas que se deben tomar en caso de una emergencia real. Entre las recomendaciones está escuchar atentamente la alerta, interrumpir actividades, evacuar por las rutas establecidas, buscar zonas seguras y mantener la calma durante todo el proceso.

El simulacro también permitirá a las dependencias revisar la eficacia de sus protocolos y mejorar los esquemas de comunicación, con especial atención en los tiempos de reacción y la coordinación con cuerpos de emergencia. En ediciones anteriores de simulacros, estas prácticas han sido utilizadas como herramienta para reducir riesgos y reforzar la cultura de autoprotección entre los ciudadanos.

Finalmente, se informó que este será el primero de varios ejercicios programados a lo largo del año, como parte de la estrategia nacional de prevención y reducción de riesgos ante fenómenos naturales.