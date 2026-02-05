jueves, febrero 5, 2026
Presentan proyecto Juárez–El Paso Tram ante autoridades binacionales de movilidad

written by Salvador Miranda 0 comments

Ciudad Juárez, Chih., — Desarrollo Económico del Norte A.C. (DENAC) informó que el proyecto Juárez–El Paso Tram fue presentado ante autoridades diplomáticas de México y Estados Unidos, con el objetivo de dar a conocer la propuesta y posicionarla dentro de la agenda binacional de movilidad fronteriza.

La propuesta JUÁREZ EL PASO TRAM consiste en unir los Aeropuertos de Ciudad Juarez y El Paso TX por medio de un tren elevado que incluiría la estación migratoria.
Este sistema permitiría unificar dos redes aéreas con más de 26 destinos de ambos países.

La presentación se realizó ante el Consulado de México en El Paso, encabezado por Mauricio Ponce de León, y ante el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, a cargo de Robin Busse, como parte de un primer acercamiento institucional para socializar el proyecto y su alcance regional.

Asimismo, DENAC participó como invitado en la reunión presencial del Grupo de Trabajo Binacional (BWG) y del Comité Directivo del Plan Estratégico de Cruces Fronterizos Internacionales (IBC), que se llevó a cabo el martes 3 de febrero de 2026 en El Paso Convention Center, en la ciudad de El Paso, Texas.

Este encuentro binacional es organizado por el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) en coordinación con la Metropolitan Planning Organization (MPO) de El Paso, y reúne a autoridades y organismos de planeación fronteriza, incluyendo instancias de BPO y MPO, así como representantes federales, estatales, regionales y del sector privado.

Durante la reunión, DENAC presentó el proyecto Juárez–El Paso Tram como una propuesta estratégica de transporte transfronterizo sostenible, orientada a mejorar la movilidad, fortalecer la conectividad entre ambas ciudades, elevar la competitividad económica de la región y avanzar en una mayor integración urbana binacional.

DENAC subrayó la importancia de estos espacios de coordinación binacional para alinear proyectos de largo plazo que respondan a las necesidades actuales de la frontera y contribuyan al desarrollo económico y social de Ciudad Juárez y El Paso.

