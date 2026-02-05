La Dirección General de Protección Civil informó que de ayer miércoles 4 a este jueves 5 de febrero atendieron 54 servicios de emergencia en distintos puntos de la ciudad, como parte de las acciones de atención y respuesta inmediata a la ciudadanía.



Durante este periodo, el Departamento de Bomberos brindó atención a 39 servicios, mientras que Rescate Municipal intervino en 15 incidentes, sin que se registraran afectaciones mayores a la integridad de las personas.



Entre los hechos relevantes se reportó un incendio en un hotel ubicado en la calle Ramón Rivera Lara, en el cruce con Paseo de la Victoria. El siniestro se originó en una bodega localizada en el tercer piso del inmueble, activándose de manera automática el sistema fijo contra incendios del hotel, el cual logró contener el fuego.



Posteriormente, elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron labores para sofocar por completo algunos focos restantes. Como medida preventiva, se evacuó al personal y a los huéspedes del lugar, sin que se reportaran personas lesionadas, quedando la situación sin novedad.



Asimismo, se informó que durante las últimas 24 horas se realizaron tres rescates de animales en distintos sectores de la ciudad, logrando poner a salvo a dos felinos y un canino.



En cuanto al albergue temporal ubicado en El Barreal, se reportó una ocupación de 62 personas, de las cuales 49 son masculinos y 13 femeninas, quienes reciben atención y resguardo ante las condiciones climáticas.



La Dirección General de Protección Civil reiteró su compromiso de mantener vigilancia permanente y exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia para una atención oportuna.