El Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal, celebró el Festival Navideño “Celebrando la Magia de la Navidad”, protagonizado por las y los estudiantes del Centro Educativo Leona Vicario, quienes están bajo la tutela del Estado.

Cecilia Andrade, representante del DIF Estatal en la Zona Norte, señaló que esta actividad, realizada por segundo año consecutivo en el auditorio del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) del Colegio de Bachilleres (COBACH), tiene como objetivo que las niñas, niños y adolescentes tutelados disfruten de un entorno festivo que fortalezca la convivencia y la vivencia de las tradiciones propias de la temporada decembrina.

Destacó que este tipo de celebraciones forman parte de las actividades tradicionales en los centros educativos, y que la promoción de expresiones artísticas como la música y la danza es un eje fundamental en la formación integral del alumnado.

El festival estuvo conformado por 12 números artísticos, entre presentaciones grupales e individuales de villancicos, así como la participación especial de la nueva orquesta del centro educativo y el grupo de danza folclórica de la institución.

En estas actividades participaron más de 200 estudiantes, desde nivel preescolar hasta bachillerato, quienes, junto con sus docentes, se prepararon desde el mes de noviembre para ofrecer este espectáculo a sus familias y comunidad educativa.