Atención padres! Lluvias podrían suspender clases vespertinas

Este 30 de abril, Día del Niño, los habitantes de Ciudad Juárez experimentarán un cambio significativo en las condiciones climáticas, con el regreso de lluvias ligeras y un descenso en las temperaturas, luego de varios días de calor seco característico de la región.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, la presencia de un sistema frontal en el norte del país favorecerá la formación de nubosidad y precipitaciones aisladas, acompañadas de vientos moderados. Este fenómeno traerá consigo un ambiente más fresco, especialmente durante la tarde y noche.

Las temperaturas máximas podrían descender algunos grados en comparación con días anteriores, situándose en rangos más templados, lo que representa un respiro para la población fronteriza. Las mínimas también reflejarán un ambiente más agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque con precaución ante posibles lluvias.

En el ámbito educativo, el secretario de Educación de la Zona Norte, Roberto Anaya, informó que no se contempla la suspensión de clases durante el turno matutino de este jueves. Sin embargo, aclaró que para el turno vespertino la situación podría cambiar dependiendo de la intensidad de las lluvias.

Explicó que, en caso de que las precipitaciones se intensifiquen durante la tarde, los maestros y directivos de cada plantel tendrán la facultad de suspender clases como medida preventiva, priorizando la seguridad de los estudiantes. Esta decisión quedará a criterio de cada institución educativa conforme evolucionen las condiciones climáticas.

Autoridades locales han recomendado a la ciudadanía tomar precauciones, como portar paraguas, conducir con cuidado ante pavimento mojado y mantenerse informados sobre posibles cambios bruscos en el clima. Asimismo, se pide especial atención a niños y adultos mayores, quienes pueden ser más sensibles a las variaciones de temperatura.

Este cambio en el clima también podría beneficiar la calidad del aire en la región, reduciendo la presencia de polvo y contaminantes, un problema recurrente en temporadas secas en Ciudad Juárez.