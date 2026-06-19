Con comida, música, obsequios y la proyección del partido de futbol entre México y Corea, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), celebró a los padres trabajadores que forman parte de la institución, en reconocimiento a su ardua labor, esfuerzo y dedicación.

Durante el festejo, las asistentes convivieron en un ambiente lleno de alegría y compañerismo, además de disfrutar del encuentro deportivo entre las selecciones de México y Corea, correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los trabajadores agradecieron a la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, por brindar un espacio especial para reconocer la labor que desempeñan diariamente en beneficio del organismo y de la comunidad juarense.

Como parte de la celebración, los papás participaron en diversas dinámicas, recibieron regalos y disfrutaron de un convivio organizado especialmente para ellos.

El Ingeniero Carlos Mata, del Departamento de Obra, destacó que, la realización de este evento da continuidad al legado del Director Ejecutivo Marco Licón, quien siempre impulsó la sana convivencia entre los trabajadores de la institución.

“Está muy padre el set de fotos, la comida, las actividades y el futbolito, es algo dinámico que nos permite salir un poco de la rutina diaria. También vamos a disfrutar el partido entre México y Corea y mi pronóstico es que ganamos 2-0”, expresó.

Por su parte, Rafael Miramontes, del Departamento de Facturación y ganador de uno de los premios, comentó que, es la primera ocasión en que participa en una celebración del Día del Padre, por lo que, se mostró agradecido y contento por este tipo de actividades.

“Me siento muy contento de haber ganado un premio. Felicito a todos los padres y a mis compañeros de la Junta en su día, y les deseo que la pasen muy bien”, señaló.

Asimismo, Enrique López, del Laboratorio de Calidad del Agua, compartió su alegría tras ser uno de los ganadores en la actividad de “canasta”, una de las dinámicas realizadas en el evento.

“Me siento muy satisfecho de haber ganado un premio y de seguir participando con mis compañeros. Me gusta que la Junta de Agua organice eventos como este, donde convivimos y nos divertimos”, agregó.

La Gobernadora Maru Campos y la JMAS reiteran su reconocimiento y felicitación a todos los padres de familia, deseándoles buena salud y momentos llenos de alegría junto a sus familias.

¡Feliz Día Papá!