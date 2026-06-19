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Festejo del Tri termina en atropello múltiple

by Valeria García
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Como parte de los festejos por la victoria de México ante Corea del Sur, ciudadanos se reunieron en la Glorieta de Pancho Villa para continuar con la celebración; sin embargo, la reunión se vio interrumpida tras un incidente en el que varios jóvenes fueran embestidos por una pickup.

En redes sociales ya circula el video que muestra cómo un grupo de jóvenes se abalanzan sobre la camioneta, la cual, debido al peso, comienza a ladearse de un lado a otro hasta que el conductor acelera, llevándose consigo a varios de los presentes.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas División del Norte y Universidad, donde una Chevrolet Silverado color cemento dejó un saldo de tres personas lesionadas tras haber atropelladas.

Según los primeros reportes, las personas afectadas se encontraban entre los últimos asistentes que continuaban en la celebración dentro de la glorieta. Presuntamente, el conductor de la camioneta reaccionó de manera agresiva tras un altercado relacionado con el paso de su vehículo por la zona y habría arrollado a varias personas.

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Versiones preliminares señalan que el presunto responsable fue detenido durante la madrugada.

@alire2002

Festejo en Pancho Villa Chihuahua #fyp #cuu #korea #worldcup #mexico

♬ sonido original – Alire2002
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