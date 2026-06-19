Anne Hathaway anuncia que espera a su tercer hijo

La actriz estadounidense Anne Hathaway sorprendió a sus seguidores al confirmar que está embarazada de su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman.

La ganadora del Premio Óscar compartió la noticia a través de un video publicado en sus redes sociales, donde mostró por primera vez su embarazo. La publicación rápidamente generó miles de reacciones y mensajes de felicitación por parte de fanáticos y colegas del mundo del espectáculo.

Hathaway, de 43 años, y Shulman mantienen una relación desde 2008 y contrajeron matrimonio en 2012. La pareja ya es madre y padre de dos niños, Jonathan y Jack, a quienes han procurado mantener alejados de la atención mediática.

La noticia llega en un momento destacado para la actriz, quien continúa participando en diversos proyectos cinematográficos y promocionales. A pesar de su trayectoria en Hollywood, Hathaway ha expresado en distintas ocasiones que la maternidad ha transformado su perspectiva personal y profesional, convirtiéndose en una de las facetas más importantes de su vida.

Hasta el momento, la intérprete no ha revelado detalles sobre la fecha estimada de nacimiento ni el sexo del bebé. Sin embargo, el anuncio ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes celebran la próxima llegada de un nuevo integrante a la familia.

Con este embarazo, Anne Hathaway inicia una nueva etapa personal mientras continúa consolidando una de las carreras más exitosas de la industria cinematográfica internacional.