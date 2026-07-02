La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), informa a la ciudadanía que, este jueves 2 de Julio realizará la instalación de una nueva válvula de 8 pulgadas en el cruce de Avenida Lote Bravo y calle Paseo del Sur.

Los trabajos se llevarán a cabo en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, por lo que, será necesario la suspensión temporal del servicio de agua potable.

Debido al desarrollo de los trabajos, se presentará baja presión o falta del servicio de agua en la colonia Parajes del Sur, Arecas y zonas aledañas.

Por ello, la JMAS exhorta a los habitantes del sector a tomar las precauciones necesarias y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que duren las maniobras.

La instalación de esta nueva válvula permitirá fortalecer la infraestructura hidráulica del sector y mejorar la operación de la red de agua potable.

La JMAS agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía, ya que estas acciones contribuyen a brindar un servicio más eficiente y confiable para las familias juarenses.