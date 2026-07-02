jueves, julio 2, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Instalará JMAS nueva válvula en Avenida Lote Bravo y Paseo del Sur
Portada

Instalará JMAS nueva válvula en Avenida Lote Bravo y Paseo del Sur

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), informa a la ciudadanía que, este jueves 2 de Julio realizará la instalación de una nueva válvula de 8 pulgadas en el cruce de Avenida Lote Bravo y calle Paseo del Sur.

Los trabajos se llevarán a cabo en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, por lo que, será necesario la suspensión temporal del servicio de agua potable.

Debido al desarrollo de los trabajos, se presentará baja presión o falta del servicio de agua en la colonia Parajes del Sur, Arecas y zonas aledañas.

Por ello, la JMAS exhorta a los habitantes del sector a tomar las precauciones necesarias y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que duren las maniobras.

banner

La instalación de esta nueva válvula permitirá fortalecer la infraestructura hidráulica del sector y mejorar la operación de la red de agua potable.

La JMAS agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía, ya que estas acciones contribuyen a brindar un servicio más eficiente y confiable para las familias juarenses.

You Might Also Like

You may also like

Formulan imputación a detenido por la muerte de un masculino en el...

Presenta Limpia dos nuevos casos de “El Cochino de la Semana”

Es momento de concretar la transformación en Ciudad Juárez: Juan Carlos Loera

Supervisa alcalde avances en la rehabilitación de la Plaza del Periodista

Oferta Facultad de Derecho de la UACH tres nuevas maestrías

Participa la UACJ en foro de rectoras y rectores de América Latina...