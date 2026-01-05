Ciudad Juárez, Chihuahua.—La diputada del Congreso del Estado por Ciudad Juárez, Xóchitl Contreras,, informó que iniciará el año 2026, reafirmando su compromiso de trabajar desde el primer día por las necesidades reales de las familias juarenses, con una agenda clara, territorial y cercana.

“Empezamos el 2026 trabajando, no esperando. Escuchando, no prometiendo. Resolviendo, no justificando. Porque la gente no necesita discursos, necesita resultados”, expresó la legisladora.

Desde el inicio del año, la diputada impulsará acciones inmediatas en cinco frentes prioritarios: Familia y Asuntos Religiosos; Seguridad Pública y Prevención Social; Salud; y Asuntos Fronterizos, todos orientados a atender las causas sociales de la violencia, fortalecer la cohesión comunitaria y mejorar las condiciones de vida en la ciudad.

Entre las primeras acciones del 2026 destacan:

• Inicio de foros familiares y comunitarios para prevenir la violencia intrafamiliar y fortalecer la crianza positiva.

• Instalación de mesas de diálogo interreligioso para promover respeto, tolerancia y colaboración social.

• Puesta en marcha de brigadas de atención médica y acompañamiento social en colonias.

• Arranque de programas comunitarios para jóvenes en riesgo y prevención de adicciones.

• Reuniones con organizaciones civiles y liderazgos sociales para coordinar acciones en territorio.

Durante el anuncio, la diputada fue enfática en subrayar su compromiso personal con la ciudad:

“Mi compromiso es claro, firme y permanente: empezar el 2026 trabajando todos los días por las necesidades reales de las y los juarenses. No vine a ocupar un cargo, vine a servir; no vine a administrar problemas, vine a enfrentarlos; y no voy a detenerme hasta que cada gestión se traduzca en mejores condiciones de vida para nuestra gente.”

La legisladora explicó que este arranque del año estará acompañado de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, con informes mensuales por área, una Gaceta Informativa mensual y un video resumen de actividades, para que la ciudadanía pueda conocer avances, resultados y pendientes.

Finalmente, Xóchitl Contreras hizo un llamado a la participación social:

“Este esfuerzo no es solo del Congreso, es de la ciudadanía. Necesitamos a las familias, a las organizaciones, a las iglesias, a los jóvenes y a cada persona que quiera sumar para construir un Juárez más fuerte, más justo y más humano.”

Con este mensaje, la diputada reafirma que el 2026 comienza con trabajo, cercanía y resultados, poniendo a la familia en el centro y a la gente como razón de todo.