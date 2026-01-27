lunes, enero 26, 2026
Portada

Queda sujeto en prisión preventiva por el asesinato de tres personas en tienda de abarrotes

La Fiscalía de Distrito Zona Norte obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del imputado Jesús Alberto V. L., por el delito de homicidio calificado, cometido a tres víctimas, el 29 de diciembre del 2025, en Ciudad Juárez.

Los datos de pruebas expuestos por un agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida, acreditaron la probable responsabilidad del imputado por hechos ocurridos en una tienda de abarrotes ubicada en la calle Isla Elba, de la colonia Plutarco Elías Calles.

De acuerdo a las investigaciones ministeriales, el imputado, junto con diversos sujetos, ingresaron al local comercial y dispararon con armas de fuego en contra de Adrián L. M., Patricia V. C., y Ángel Daniel V. V., quienes perdieron la vida en el lugar.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, valoró los datos de pruebas que expuso la representación social para resolver la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual se estableció un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

