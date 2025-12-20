La alcaldesa de Aquiles Serdán, Teresa Erives, destacó el éxito del Festival de Posadas en las localidades del municipio, ya que más de cinco mil personas acudieron a disfrutar de las actividades que fueron organizadas para que los habitantes pudieran disfrutar con sus familias.

Agregó que esta temporada es tiempo de reflexión y de convivir con los seres queridos, por lo que la administración municipal promueve los espacios propicios para que acudan las familias. Añadió que en las 7 actividades que fueron realizadas, vecinos de cada sector le expresaron sus comentarios sobre el trabajo realizado en el municipio, dándole su apoyo para que sigan las obras y programas que han mejorado la calidad de vida.

La alcaldesa expresó que conocer el sentir de los ciudadanos a través de la cercanía ha sido fundamental para la administración municipal y que 2026 será un año de trabajo muy importante.

Los festejos navideños comenzaron con el Encendido del Árbol hace una semana y a partir de esa fecha comenzaron las Posadas en las seis comunidades y regiones del municipio, centradas principalmente en que los niños y niñas recibieran un obsequio, además de que fueron realizados sorteos de diversos premios.