La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informaron este viernes sobre el estado de las 289 playas de uso recreativo ubicadas en 76 destinos turísticos de 17 estados costeros del país, de cara al inicio del próximo periodo vacacional de fin de año.

Según se dio a conocer, los estudios de laboratorio determinaron que 283 de las 289 playas evaluadas cumplen con los criterios de calidad microbiológica establecidos para proteger la salud de la población. Con ello, el número de playas no aptas se redujo de 16 a solo seis, lo que representa apenas el 2% del total de playas de uso recreativo en México.

De esta manera, la contaminación en las playas recreativas de México mostró una reducción significativa previo al periodo vacacional de fin de año y es que de acuerdo con los resultados del Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua de Mar, el 98% de las playas monitoreadas en el país son aptas para uso recreativo.

El monitoreo se realizó en 289 playas ubicadas en 76 destinos turísticos de 17 estados costeros, y los resultados están disponibles para consulta pública a través de la aplicación móvil “Playas Mx”, con el objetivo de que la población cuente con información oportuna, especialmente durante el periodo vacacional invernal.

Durante la etapa prevacacional, las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS), en coordinación con la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP), llevaron a cabo 2,233 análisis de muestras de agua tomadas en playas de mayor afluencia de los principales destinos turísticos del país.

Las autoridades sanitarias detallaron que las seis playas clasificadas como no aptas rebasaron el límite de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua, criterio establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ante ello, Cofepris y las APCRS trabajan de manera conjunta con los Comités de Playas para implementar acciones inmediatas de saneamiento que permitan restablecer condiciones óptimas de salubridad y prevenir riesgos a la salud de turistas nacionales e internacionales.

El top de las playas más contaminadas Las playas que cambiaron estatus

Llas seis playas que permanecen como no aptas para uso recreativo son: —Tijuana, en Baja California — Mismaloya, en Jalisco —El Veneno/Miramar —San Francisco, en Sonora —Barra del Tordo, en Tamaulipas — José Martí, en Veracruz El informe de la Cofepris destaca que 14 playas mejoraron su estatus en este tercer muestreo de 2025, luego de haber sido consideradas no aptas en la evaluación anterior. Se tratan de: — El Real, en Colima — Caletilla, Hornos, Carabalí y Papagayo, en Guerrero — Playa del Cuale y Playa Camarones, en Jalisco — Nexpa, en Aquila; Boca de Apiza, en Coahuayana, Jardín/Eréndira, Las Peñas, Chuquiapan y Playa Caleta de Campos, en Michoacán — Bocana, en Oaxaca

Expansión