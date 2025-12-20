La NASA ha publicado un nuevo e impresionante mapa del cosmos que, según la agencia, podría ayudar a los científicos a resolver algunos de los misterios más antiguos del universo.

Tomado con el telescopio espacial SPHEREx de la agencia espacial estadounidense, el primer mapa de todo el cielo simula la visión tridimensional del firmamento que tiene el instrumento, incluyendo el polvo cósmico rojo quemado, el gas de hidrógeno azul eléctrico y las estrellas blancas, azules y verdes.

La vista panorámica capta estos colores y docenas de otros gracias a la capacidad del telescopio para ver longitudes de onda infrarrojas, invisibles para el ojo humano.

Los colores permiten a los astrónomos medir la distancia desde el telescopio a cientos de millones de galaxias, y la vista tridimensional del mapa mide cómo se distribuyen por el universo las galaxias captadas. Las galaxias más rojas están más lejos y las más cercanas aparecen azules, a medida que la luz se estira o se retrae, en un fenómeno conocido como “corrimiento al rojo”.

Los científicos utilizarán estos datos, recogidos desde la puesta en órbita terrestre baja del telescopio en marzo, para estudiar cómo han cambiado las galaxias a lo largo de los casi 14.000 millones de años de historia del universo y, potencialmente, aprender más sobre cómo se crearon los ingredientes clave para la vida en nuestra Vía Láctea.

Aunque no son visibles para el ojo humano, estas 102 longitudes de onda infrarrojas de la luz son frecuentes en el cosmos, y observar todo el cielo de esta manera permite a los científicos responder a grandes preguntas, incluyendo cómo un evento dramático que se produjo en la primera milmillonésima de billonésima de billonésima de segundo después del big bang influyó en la distribución tridimensional de cientos de millones de galaxias en nuestro universo”, se explica en un comunicado de la NASA.

Aunque el telescopio espacial James Webb también puede ver en luz infrarroja, su alcance es miles de veces menor.

Hasta la fecha, ninguna misión ha cartografiado todo el cielo en tantos colores como SPHEREx. El telescopio —también conocido como “Espectrofotómetro para la Historia del Universo, Épocas de Reionización y Exploración de Hielos”— se encuentra actualmente en órbita a unos 640 km sobre la Tierra.

Da la vuelta a la Tierra aproximadamente 14,5 veces al día, tomando unas 3.600 imágenes a lo largo de una franja circular del cielo, y cambiando constantemente para captar todo el cielo en 360 grados.

Durante los dos años que durará su misión, completará otros tres escaneos de todo el cielo y recogerá datos sobre más de 450 millones de galaxias y más de 100 millones de estrellas de la Vía Láctea.

“SPHEREx es una misión astrofísica de tamaño medio que ofrece grandes resultados científicos”, declaró Dave Gallagher, director del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Añadió: “Es un ejemplo fenomenal de cómo convertimos ideas audaces en realidad y, al hacerlo, desbloqueamos un enorme potencial de descubrimiento”.

