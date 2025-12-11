La mañana de este jueves se celebró en nuestro país la Segunda Reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México – Estados Unidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que durante la reunión se dio seguimiento a las acciones del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, acordado por ambos gobiernos.

“Siempre bajo los principios que enmarcan la relación bilateral: respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y colaboración sin subordinación”, dijo la Cancillería.

Roberto Velasco, encargado de despacho de la SRE, y Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, encabezaron los trabajos con las delegaciones de ambos países.

ElUniversal