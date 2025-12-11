Este día, el Consejo Administrativo de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento (JMAS) nombró a Marco Licón Barraza, como el nuevo director ejecutivo del organismo.

El nuevo Director Ejecutivo fue elegido de la terna en la que participaban también Amparo Beltrán Ceballos, actual coordinadora de comunicación social del Gobierno del Estado en Juárez, y Óscar Humberto Lozoya, delegado de la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi).

Licon Barraza, tomará el cargo a partir de hoy 11 de diciembre. Cabe señalar que el nuevo director de la JMAS, fungió como director general de los Colegios de Bachilleres durante el primero año d la actual administración estatal.