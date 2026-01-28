CEMPO, nuevo espacio para pueblos originarios, abre este fin de semana

El próximo sábado 31 de enero será inaugurado el Centro Municipal de Pueblos Originarios (CEMPO), un espacio destinado a la preservación, difusión y fortalecimiento de las culturas indígenas que habitan en Ciudad Juárez, informó el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM).

La apertura oficial se realizará a las 12:00 horas en el inmueble ubicado frente a la Plaza de Juan Gabriel, a un costado del Gimnasio Municipal José “Neri” Santos, aunque las actividades culturales y comerciales iniciarán desde las 9:00 de la mañana y se extenderán hasta las 6:00 de la tarde.

Durante la conferencia de prensa semanal del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, la titular del IMM, Elvira Urrutia Castro, explicó que el CEMPO contará con áreas administrativas para la atención de los pueblos originarios, así como espacios para talleres, eventos culturales, conciertos y venta de artesanías y productos tradicionales.

La funcionaria subrayó que este proyecto representa un compromiso cumplido por parte del Gobierno Municipal hacia las comunidades indígenas que residen en la ciudad, por lo que invitó a las familias juarenses a participar en la jornada inaugural.

Por su parte, el alcalde destacó que el centro albergará de manera permanente a 16 pueblos originarios, lo que contribuirá a enriquecer la vida cultural de Ciudad Juárez y a generar oportunidades para la promoción de sus tradiciones, artesanías y gastronomía.

La regidora Mayra Karina Castillo Tapia reiteró la invitación a la ciudadanía, al señalar que el evento contará con danzas tradicionales, presentaciones musicales y venta de alimentos típicos, con el fin de acercar a la población a la diversidad cultural indígena.

Diana Lozano, integrante de la Unidad Indígena del IMM, dio a conocer el programa de actividades, que incluye presentaciones artísticas de comunidades rarámuri, mixteca y huichol, entre otras, así como la participación de músicos y grupos regionales.

El Centro Municipal de Pueblos Originarios fue construido con una inversión cercana a los 22 millones de pesos, tras una gestión realizada por las propias comunidades indígenas en conjunto con el Presidente Municipal. El proyecto fue diseñado por el IMIP y ejecutado por la Dirección de Obras Públicas, con el respaldo del Cabildo.