La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), informó que será este 31 de enero cuando se realce una presentación de cine con la proyección ¨Frida¨, una película que recorre la vida, obra y fuerza creativa de una de las artistas más influyentes del siglo XX.

La función se llevará a cabo en la Sala Arturo Ripstein, un espacio pensado para vivir el cine desde la experiencia colectiva.

La presentación se realizará en punto de las 6:00 pm, recomendando acudir al menos 10 minutos antes del inicio.

La entrada será completamente libre, por lo que se invita a disfrutar una tarde agradable y con la emoción de esta especial presentación.