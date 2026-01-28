miércoles, enero 28, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Realizará la UACJ presentacino de cine especial “Frida”
Portada

Realizará la UACJ presentacino de cine especial “Frida”

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), informó que será este 31 de enero cuando se realce una presentación de cine con la proyección ¨Frida¨, una película que recorre la vida, obra y fuerza creativa de una de las artistas más influyentes del siglo XX.

La función se llevará a cabo en la Sala Arturo Ripstein, un espacio pensado para vivir el cine desde la experiencia colectiva.

La presentación se realizará en punto de las 6:00 pm, recomendando acudir al menos 10 minutos antes del inicio.

La entrada será completamente libre, por lo que se invita a disfrutar una tarde agradable y con la emoción de esta especial presentación.

banner
You Might Also Like

You may also like

Arrestan tres presuntos implicados en masacre de Salamanca; son detenidos en zona...

Extienden todo el 2026 en liquidación de viviendas y lotes

Cuatro kilómetros de fila para cruzar a El Paso

Con recursos de la Torre Centinela se podrían construir obras en Juárez;...

Implementa UNAM cerco sanitario preventivo: reportan sospecha de sarampión en la Facultad...

Retiran puestos de comida del camellón central frente a clínica 35 del...