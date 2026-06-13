La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia de 16 años y ocho meses de prisión, dictada en un procedimiento abreviado, en contra de Jaime Roberto N. E., por el homicidio calificado.

Tras conocer el cúmulo de elementos de prueba que expuso el agente del Ministerio Público, el ahora sentenciado aceptó su responsabilidad penal por la muerte de Christian Omar M. G., registrada el 17 de noviembre del 2024, en la calle Tierra de Fuego, de la colonia Parajes del Sur en Ciudad Juárez.

La investigación ministerial estableció que, Jaime Roberto N. E., disparó con un arma de fuego en contra de la víctima.

Hechos por los que fue detenido con una orden de aprehensión cumplimentada el 04 de agosto del 2025, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en las calles Caborca y Salvador Herrera Corral de la colonia Sol Poniente, en Ciudad Juárez.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, impuso la sentencia que Jaime Roberto N.E., purgará en el CERESO número tres, además, lo condenó a pagar la cantidad de 549 mil 364 pesos, por concepto de reparación del daño y gastos funerarios.