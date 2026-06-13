La Dirección de Protección Civil rindió un reconocimiento a cuatro destacados integrantes del Departamento de Bomberos que concluyeron una trayectoria de 27 años de servicio ininterrumpido, dedicados a la atención de emergencias y a la protección de la vida y el patrimonio de las familias juarenses.

Los homenajeados son el sargento Víctor Esparza Sánchez, el capitán Samuel Ávalos Pichardo, el teniente Jesús Ortiz y el teniente Corpus Quintana, quienes durante casi tres décadas formaron parte de las filas de la corporación, participando en la atención de incendios, rescates y múltiples emergencias registradas en la ciudad.

La dependencia destacó que los cuatro elementos desempeñaron su labor con valentía, profesionalismo y un profundo compromiso con el servicio público, convirtiéndose en referentes para las nuevas generaciones de bomberos.

Asimismo, señaló que su legado trasciende las miles de intervenciones realizadas a lo largo de su carrera, ya que también compartieron conocimientos, experiencias y valores que contribuyeron a la formación y fortalecimiento de la corporación.

Tras concluir su servicio activo, los elementos iniciarán una nueva etapa en sus vidas, dejando una huella significativa dentro del Departamento de Bomberos y en la comunidad a la que sirvieron durante 27 años.

La Dependencia expresó su agradecimiento por los años de entrega, sacrificio y vocación demostrados por los cuatro bomberos, al tiempo que les deseó una jubilación plena, rodeados de sus seres queridos y con la satisfacción de haber cumplido una labor ejemplar al servicio de Ciudad Juárez.