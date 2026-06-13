viernes, junio 12, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Reconocen a cuatro Bomberos por su trayectoria de 27 años de servicio ininterrumpido
PortadaTendencia

Reconocen a cuatro Bomberos por su trayectoria de 27 años de servicio ininterrumpido

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Dirección de Protección Civil rindió un reconocimiento a cuatro destacados integrantes del Departamento de Bomberos que concluyeron una trayectoria de 27 años de servicio ininterrumpido, dedicados a la atención de emergencias y a la protección de la vida y el patrimonio de las familias juarenses.

Los homenajeados son el sargento Víctor Esparza Sánchez, el capitán Samuel Ávalos Pichardo, el teniente Jesús Ortiz y el teniente Corpus Quintana, quienes durante casi tres décadas formaron parte de las filas de la corporación, participando en la atención de incendios, rescates y múltiples emergencias registradas en la ciudad.

La dependencia destacó que los cuatro elementos desempeñaron su labor con valentía, profesionalismo y un profundo compromiso con el servicio público, convirtiéndose en referentes para las nuevas generaciones de bomberos.

Asimismo, señaló que su legado trasciende las miles de intervenciones realizadas a lo largo de su carrera, ya que también compartieron conocimientos, experiencias y valores que contribuyeron a la formación y fortalecimiento de la corporación.

banner

Tras concluir su servicio activo, los elementos iniciarán una nueva etapa en sus vidas, dejando una huella significativa dentro del Departamento de Bomberos y en la comunidad a la que sirvieron durante 27 años.

La Dependencia expresó su agradecimiento por los años de entrega, sacrificio y vocación demostrados por los cuatro bomberos, al tiempo que les deseó una jubilación plena, rodeados de sus seres queridos y con la satisfacción de haber cumplido una labor ejemplar al servicio de Ciudad Juárez.

You Might Also Like

You may also like

Presentará mañana la UACJ Jardín de senderos cuánticos en el CCF

Arrestan a posible distribuidor de drogas en distintos puntos de la ciudad

Sheinbaum se escondió del pueblo en lugar de escucharlo: Arturo Medina por...

Publica SEyD resultados de ingreso a planteles públicos de preparatoria

Brinda JMAS capacitación sobre nuevo material “cero fugas” para tomas domiciliarias

Debutará Katia Itzel García el 14 de junio en el estadio Dallas...