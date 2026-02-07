El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió la recomendación de no asistir al Super Bowl 60 ante el temor de que el público lo “abucheara”, según un informe.

Aunque Trump hizo historia en 2025 al convertirse en el primer presidente en ejercicio en asistir a un Super Bowl, cuando viajó a Nueva Orleans, la semana pasada restó importancia a su ausencia en el partido de este domingo y dijo que el encuentro en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, quedaba “demasiado lejos”.

El Super Bowl 60 se jugará a las 6:30 p. m. (hora del Este) y enfrentará a los New England Patriots y los Seattle Seahawks. Trump también atribuyó su decisión a los artistas del espectáculo de medio tiempo, Bad Bunny y Green Day, a quienes criticó duramente.

“Estoy en contra de ellos. Creo que es una elección muy mala. Solo siembra odio. Pésimo”, afirmó.

Sin embargo, puertas adentro, varios asesores concluyeron de forma discreta que existía una alta probabilidad de que Trump fuera abucheado masivamente, de acuerdo con el medio Zeteo, que citó a personas familiarizadas con la decisión.

Al parecer, el equipo presidencial temía que una reacción negativa del público derivara en videos virales y en una cobertura mediática desfavorable.

Desde la Casa Blanca, no obstante, insistieron en que el presidente habría sido bien recibido si hubiera asistido al partido.

En ese contexto de fuerte rechazo y movilización, varios artistas consagrados que estuvieron recientemente en los Grammy, entre ellos el cantante puertorriqueño Bad Bunny —quien encabeza el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl—, hicieron llamados públicos a poner fin al ICE, responsable de la mayoría de las redadas y detenciones que han generado indignación.

“Antes de agradecerle a Dios, voy a decir: fuera ICE”, afirmó el domingo pasado al recibir el premio a mejor álbum de música urbana. “Lo único más poderoso que el odio es el amor”, añadió. “Así que, por favor, tenemos que ser distintos. Si luchamos, que sea con amor”.

En ese contexto, surgieron temores de que agentes de ICE fueran desplegados durante el Super Bowl, luego de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmara en septiembre que los oficiales estarían “por todos lados” en el evento tras anunciarse al cantante puertorriqueño Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo.

La jefa de seguridad de la NFL, Cathy Lanier, aseguró que no hay operaciones del ICE previstas durante el Super Bowl.

“No existe ninguna operación conocida ni planificada del ICE o de control migratorio programada para el Super Bowl ni para los eventos vinculados al Super Bowl”, afirmó Lanier el martes. “El Departamento de Seguridad Nacional, que ha sido nuestro socio por más de 20 años y está compuesto por más de 20 agencias distintas, enviará personal de varias dependencias, pero ICE no está incluida”.

