De Venezuela al mundo, Orquesta Simón Bolívar logra histórica nominación

La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela (OSSBV) alcanzó un hito sin precedentes al recibir, por primera vez en su historia, una nominación a los premios Grammy, otorgados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

El reconocimiento llega en la categoría Best Orchestral Performance (Mejor Interpretación Orquestal), convirtiendo a la Simón Bolívar en la primera orquesta latinoamericana en competir en esta categoría, marcando un momento histórico para la música académica de la región.

La nominación destaca la excelencia técnica, la fuerza interpretativa y el sonido distintivo de la orquesta en su ejecución del Boléro, M.81 de Maurice Ravel, obra grabada en 2025 con la participación de 106 músicos. Esta interpretación es la que hoy coloca a la agrupación venezolana frente a algunas de las orquestas más prestigiosas del mundo.

En esta edición de los Grammy, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar compite directamente con instituciones de gran tradición como la Boston Symphony Orchestra, The Philadelphia Orchestra, San Francisco Symphony y la National Philharmonic, consolidando su presencia en la élite de la música sinfónica internacional.

Con este logro, la OSSBV reafirma su posición como referente universal de la cultura venezolana, un sello artístico con identidad propia y proyección global. Su trayectoria la ha convertido en uno de los fenómenos culturales más importantes de América Latina, llevando la música académica del continente a los más altos escenarios del mundo.