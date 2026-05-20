El Parque Central de Ciudad Juárez informó que, a partir de este miércoles 20 de mayo, la pista y gran parte del área Oriente, permanecerán cerradas temporalmente debido al inicio de trabajos de obra pesada, para la remodelación de las instalaciones.

Rafael Butchart, coordinador general del Parque Central, señaló que las obras modificarán las actividades de deportistas y visitantes frecuentes hasta finales de noviembre. Sin embargo, destacó que estos trabajos tienen como objetivo mejorar las condiciones del espacio recreativo.

Se invita a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las rutas de circulación y otros avisos, a través de las redes sociales oficiales del Parque Central de Ciudad Juárez