El próximo sábado 30 de mayo se llevará a cabo la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, en la colonia Senderos de San Isidro, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.



La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, Informó que previo a la cruzada, empleados de diferentes dependencias municipales ofrecen sus servicios desde ayer lunes 18 y hasta el viernes 29 de mayo.



“Personal municipal atenderá a los ciudadanos de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en la Escuela Primaria Educar para la Libertad, ubicada en la calle Monte Blanco en Urbivilla del Cedro etapa IV, en donde todos los servicios son gratuitos”, comentó la funcionaria.



Durante las dos semanas de actividades estará personal de Atención Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, acompañados de diferentes dependencias.



Además, hoy martes atenderá Parques y Jardines; también se dará asesoría en conflictos vecinales.



Mañana miércoles 20 de mayo se otorgará información del programa del Presupuesto Participativo y programas educativos y bibliotecas.



El jueves 21 estará Ecología y Derechos Humanos; el viernes habrá actividades deportivas y servicios médicos.



El lunes 25 de mayo se dará información del predial, infracciones viales y estacionómetros, además estará personal del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA).



El martes atenderán reportes de alumbrado y también se dará asesoría para trámites en Desarrollo Urbano y Desarrollo Económico.



El próximo miércoles 27 de mayo acudirá la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), se otorgará asesoría legal y servicios para la mujer e información de Regulación Comercial.



El jueves acudirá Protección Civil y se dará información de predios y trámites; el viernes 29 estará el destilichadero y las unidades médicas.



Mendoza Mendoza destacó que se sigue trabajando en esta estrategia en conjunto con el Gobierno Federal; en esta cruzada se contempla beneficiar a vecinos de las colonias Finca Bonita, Cerrada de la Providencia, Sauzal, Cerrada del Parque I, II, III y sus alrededores.