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Acercará JMAS programa “Cerca de ti” al Porvenir con servicios y descuentos para los juarenses

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La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), invita a las familias de la colonia El Porvenir y sectores aledaños a aprovechar la próxima edición del programa “Cerca de ti”, que se realizará este viernes 29 de mayo, con el objetivo de brindar un apoyo a través de descuentos que ayuden a su economía.

El punto de encuentro será en el estacionamiento de Walmart Porvenir, ubicado en el cruce de Bulevar Independencia y calle El Porvenir, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Durante la jornada de servicios, las y los usuarios podrán acceder a descuentos del 20 al 90 por ciento en adeudos rezagados, así como hasta el 100 por ciento en recargos de multas, dependiendo la situación de cada caso.

Además, se ofrecerá servicios adicionales para la comunidad, entre ellos:
• Expedición de actas de nacimiento
• Carta de antecedentes penales
• Consultas médicas por parte de Medichihuahua
• Aplicación de vacunas

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La JMAS reiteró la invitación a las familias juarenses para que asistan y aprovechen los apoyos y servicios que estarán disponibles con el programa “Cerca de ti”, cuyo propósito es brindar una atención más cercana a la ciudadanía.

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