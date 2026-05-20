Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron la detención de Marco O. P., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos, mismo que será investigado por su presunta responsabilidad en un homicidio ocurrido en la colonia Morelos.

Durante labores de prevención y vigilancia en la colonia Independencia II, Policías municipales se percataron de un sujeto a bordo de una motocicleta de la marca Islo Trip 150, color negro, modelo 2022, el cual cumplía con las características aportadas por testigos presenciales sobre el presunto responsable del homicidio de un masculino en el cruce de las calles Cuarzo y Marmol, en la colonia Morelos.

Motivo por el cual le marcaron el alto para efectuar una revisión preventiva, en el cruce de las calles Profa. Leopoldina Ojeda y Profa. Candelaria Díaz de Bustamante, en la citada colonia, donde los oficiales se percataron que el tripulante portaba un chaleco balístico entre sus prendas, asegurando al interior de una mochila lo siguiente:

• Un arma de fuego calibre .22 con un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles del mismo calibre.

• Dos cargadores para fusil de asalto, uno de ellos abastecido con ocho cartuchos útiles calibre .223.

• Una caja plástica con seis envoltorios con cocaína en piedra, con un peso aproximado de 23 gramos.

• Una bolsa negra con marihuana con un peso aproximado de 384 gramos.