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Atienden Bomberos y Rescate 46 servicios en las últimas 24 horas en Ciudad Juárez

by Salvador Miranda
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La Dirección General de Protección Civil informó que durante el periodo comprendido del 19 al 20 de mayo de 2026, elementos del Departamento de Bomberos atendieron un total de 31 servicios a la ciudadanía, mientras que personal de Rescate Municipal brindó apoyo en 15 incidentes registrados en distintos puntos de la ciudad.

Entre los hechos relevantes, se reportó un incendio derivado de una fuga de gas en un cilindro de 10 kilogramos en un domicilio ubicado sobre la calle Enrique Apodaca, cruce con Terraluna Poniente, en el fraccionamiento Terraluna Sur.

De acuerdo con el reporte, en el lugar se recabaron datos sobre una fuga de gas que provocó un incendio al interior de la vivienda. Como resultado, un hombre presentó lesiones por quemaduras de primer y segundo grado en extremidades superiores, por lo que fue trasladado por paramédicos para recibir atención médica en el IMSS 67.

La dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía para revisar periódicamente las instalaciones y cilindros de gas, además de solicitar apoyo inmediato al número de emergencia 911 ante cualquier fuga o situación de riesgo.

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