El titular de la Operadora Municipal de Estacionamientos y Corralones de Juárez (OMEJ), Jaime Flores Castañeda, aclaró que los procesos de remate de vehículos que actualmente se difunden mediante edictos no están dirigidos al público en general, sino exclusivamente a sectores especializados como yonqueros y chatarreros.

El funcionario explicó que ante la circulación de información en algunos medios de comunicación, se ha generado la percepción entre la ciudadanía de que estos remates permitirán la compra individual de vehículos, lo cual no es correcto.

Detalló que dichos procesos forman parte de un procedimiento administrativo de ejecución derivado de adeudos por concepto de hospedaje de unidades resguardadas en los corralones municipales. Estos créditos fiscales, indicó, fueron previamente notificados a los deudores conforme a la ley.

Flores Castañeda puntualizó que el destino final de los vehículos contemplados en estos remates será la destrucción o el aprovechamiento de sus autopartes, por lo que no se contempla su venta directa a particulares.

Asimismo, indicó que los interesados en participar deberán cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria oficial, publicada en los diarios de mayor circulación, reiterando que se trata de un proceso dirigido únicamente a perfiles específicos del sector.

El titular de OMEJ informó que son cerca de 5 mil vehículos los que se encuentran contemplados en tres remates consecutivos.