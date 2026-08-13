“Chihuahua dará la batalla en 2027 para defender su forma de vida”: César Jáuregui

Durante un encuentro con vecinos y amigos de Fernando Soto, en Bosques de San Francisco, César Jáuregui Moreno compartió ampliamente su trayectoria personal, profesional y política, y habló sobre los momentos que han marcado su vida y su vocación por el servicio público.

En una conversación cercana, Jáuregui recordó distintos episodios de su vida, desde sus primeros años y su formación, hasta las responsabilidades que ha desempeñado en el servicio público, así como las experiencias que le han permitido conocer Chihuahua, sus problemas y, sobre todo, el carácter de su gente.

“Yo sé de dónde vengo, sé lo que me ha costado llegar hasta aquí y también sé para qué estoy en esto. Siempre he entendido la política como una forma de servir y de resolverle problemas a la gente”, expresó.

Durante la reunión, César Jáuregui insistió en que la elección de 2027 tendrá una relevancia que va mucho más allá de elegir autoridades municipales o estatales, pues consideró que estará en juego el futuro político del país y la posibilidad de frenar la consolidación de lo que calificó como un régimen autoritario impulsado por la 4T.

Señaló que Chihuahua históricamente ha sido una tierra de mujeres y hombres independientes, trabajadores y dispuestos a defender su libertad y su derecho a decidir su propio futuro.

“En el 27 no nos vamos a jugar solamente un cambio de gobierno. Chihuahua va a dar la batalla para impedir que se consolide un régimen autoritario en México. Aquí sabemos defender nuestra libertad, nuestra manera de vivir y nuestra forma de decidir”, afirmó.

Jáuregui destacó que precisamente por la trascendencia de lo que viene continuará recorriendo las colonias de Chihuahua, reuniéndose directamente con ciudadanos, escuchando sus inquietudes y hablando con ellos sobre el futuro que quieren construir para la ciudad.

Finalmente, agradeció a Fernando Soto y a los vecinos y amigos de Bosques de San Francisco por abrirle las puertas y permitir un diálogo directo sobre su trayectoria, Chihuahua y los retos que vienen rumbo a 2027.